    БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с BP Exploration (Caspian Sea) Limited

    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:21
    БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с BP Exploration (Caspian Sea) Limited

    Бакинский государственный университет (БГУ) и компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited подписали соглашение о сотрудничестве.

    Как сообщает Report, документ подписан ректором университета Эльчином Бабаевым и региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

    Основная цель подписания соглашения – дальнейшее укрепление университетской экосистемы и создание условий для долгосрочного академического развития и внедрения инноваций.

    BDU "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited"lə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
    Baku State University signs cooperation agreement with BP Explosion (Caspian Sea) Limited
