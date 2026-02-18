БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с BP Exploration (Caspian Sea) Limited
Энергетика
- 18 февраля, 2026
- 11:21
Бакинский государственный университет (БГУ) и компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает Report, документ подписан ректором университета Эльчином Бабаевым и региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.
Основная цель подписания соглашения – дальнейшее укрепление университетской экосистемы и создание условий для долгосрочного академического развития и внедрения инноваций.
