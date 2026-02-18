İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    BDU "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited"lə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

    Energetika
    • 18 fevral, 2026
    • 10:40
    BDU BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limitedlə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

    Bakı Dövlət Universiteti (BDU) və "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited" şirkəti arasında Əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədi universitetin rektoru Elçin Babayev və BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli imzalayıb.

    Müqavilənin imzalanmasında əsas məqsəd universitet ekosisteminin daha da gücləndirilməsi və biliklərin artırılmasına dəstək verməklə uzunmüddətli akademik inkişaf və innovasiyalar üçün şərait yaradılmasıdır.

