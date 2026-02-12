Германия передала Украине 5 из своих 12 систем ПВО Patriot

Германия уже передала Украине 5 из своих 12 систем ПВО Patriot.

Как передает Report, об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих".

Он отметил, что противовоздушная оборона является одним из приоритетов поддержки ФРГ Украины.

"Германия уже передала 5 из своих 12 систем Patriot - более трети. Мы последовательно поставляем системы IRIS-T, управляемые ракеты и боеприпасы различных типов", - сказал он, напомнив, что в целом на поддержку Украины в 2026 году в федеральном бюджете ФРГ заложено €11,5 млрд.

"Помимо ПВО и нашей постоянной поддержки в виде ударных беспилотников, мы предоставим финансирование на боеприпасы для дальнобойной артиллерии. Для нас важно, чтобы промышленность стран-партнеров также тесно сотрудничала с украинской промышленностью. Поэтому я очень рад, что в Германии в рамках совместного предприятия только что началось производство новейших украинских беспилотников", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

По его словам, ФРГ также предоставит Украине пять перехватывающих ракет PAC-3 при условии, что другие страны-партнеры пожертвуют в общей сложности 30.

Писториус подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Германии.