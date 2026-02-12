İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Almaniya 12 "Patriot" HHM sistemindən beşini Ukraynaya təhvil verib

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 23:42
    Almaniya 12 Patriot HHM sistemindən beşini Ukraynaya təhvil verib

    Almaniya artıq Ukraynaya öz 12 "Patriot" hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemindən 5-ni təhvil verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius "istəklilər koalisiyası"nın görüşünün yekunları üzrə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    O qeyd edib ki, hava hücumundan müdafiə Ukraynaya dəstəyin prioritetlərindən biridir.

    "Almaniya artıq öz 12 "Patriot" sistemindən 5-ni təhvil verib. Biz ardıcıl olaraq "IRIS-T" sistemlərini, idarəolunan raketləri və müxtəlif tipli döyüş sursatlarını tədarük edirik", - o bildirib və xatırladıb ki, ümumilikdə 2026-cı ildə Ukraynaya dəstək üçün Almaniyanın federal büdcəsində 11,5 milyard avro nəzərdə tutulub.

    "HHM və pilotsuz uçuş aparatları şəklində daimi dəstəyimizdən əlavə, biz uzaqmənzilli artilleriya üçün döyüş sursatlarının maliyyələşdirilməsini təmin edəcəyik. Tərəfdaş ölkələrin sənayesinin Ukrayna ilə sıx əməkdaşlığı bizim üçün vacibdir. Ona görə də çox şadam ki, Almaniyada birgə müəssisə çərçivəsində Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalına yenicə başlanılıb", - Pistorius qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, digər tərəfdaş ölkələrin ümumilikdə 30 raket ianə etməsi şərti ilə Almaniya həmçinin Ukraynaya 5 ədəd "PAC-3" tutucu raketi təqdim edəcək.

    Pistorius vurğulayıb ki, Ukrayna bundan sonra da Almaniyanın dəstəyinə arxalana bilər.

    Almaniya Boris Pistorius Ukrayna
    Германия передала Украине 5 из своих 12 систем ПВО Patriot

    Son xəbərlər

    23:47

    Tramp İranla sazişin mümkün bağlanma vaxtını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:42

    Almaniya 12 "Patriot" HHM sistemindən beşini Ukraynaya təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35

    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:17

    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    23:06

    Britaniyanın Dövlət Mülki Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    23:00

    Con Hili: Müttəfiqlər Ukraynaya 35 milyard dollarlıq hərbi yardım göstərməyə razılaşıblar

    Digər ölkələr
    22:49

    Niderland klubu Rahim Sterlinqi transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    22:39

    Rütte: ABŞ Ukraynaya azı 12-15 milyard dollarlıq silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    22:33

    Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti