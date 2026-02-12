Мексика готова стать посредником между США и Кубой

Мексика готова выступить посредником в диалоге между Вашингтоном и Гаваной в условиях нефтяной блокады Кубы со стороны США, заявила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум.

Об этом Report сообщает со ссылкой на EFE.

"Мы уже высказали предложения, теперь все зависит от двух стран (США и Кубы). Мексика сделает все возможное ради диалога в рамках суверенитета Кубы, - сказала она. - Такая позиция соответствует традиционным принципам внешней политики Мексики".

"Очень важен факт самоопределения народов, и это касается не только наших принципов - необходимо создавать условия для мирного диалога с Кубой, поскольку никакая другая страна не испытывает таких санкций", - отметила президент Мексики.

Ранее Шейнбаум пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы.