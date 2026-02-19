Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Инвестиционный потенциал Азербайджана будет представлен на встрече ОТГ в Казахстане

    Бизнес
    • 19 февраля, 2026
    • 18:24
    Инвестиционный потенциал Азербайджана будет представлен на встрече ОТГ в Казахстане

    Заместитель министра экономики Азербайджана Ровнаг Абдуллаев 20 февраля примет участие в 14-й встрече министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТГ), а также в 15-м заседании рабочей группы по экономическому сотрудничеству ОТГ, которые пройдут в городе Туркестан (Казахстан).

    Об этом сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана.

    Как отметили в ведомстве, в повестке встречи - вопросы, вытекающие из решений 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ, состоявшегося в октябре прошлого года в Габале, а также темы углубления экономического сотрудничества в рамках организации, расширения взаимных инвестиций и усиления экономической интеграции.

    Напомним, что 13-я встреча министров экономики и торговли ОТГ и 15-е заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству ранее прошли в Бишкеке (Кыргызстан).

