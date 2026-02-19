İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanın investisiya potensialı Qazaxıstanda TDT-nin görüşündə təqdim olunacaq

    Biznes
    • 19 fevral, 2026
    • 18:39
    Azərbaycanın investisiya potensialı Qazaxıstanda TDT-nin görüşündə təqdim olunacaq

    Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Rövnəq Abdullayev fevralın 20-də Qazaxıstanın Türküstan şəhərində keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin 14-cü görüşündə, həmçinin TDT-nin iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun 15-ci iclasında iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə ötən ilin oktyabrında Qəbələdə keçirilimiş TDT-nin XII Zirvə Toplantısından irəli gələn məsələlər, TDT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsi kimi məsələlər müzakirə ediləcək.

    Xatırladaq ki, TDT-nin iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin 13-cü görüşü və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun 15-ci iclası bundan əvvəl Bişkekdə (Qırğızıstan) keçirilib.

    TDT Azərbaycan Qazaxıstan Rövnəq Abdullayev
    Инвестиционный потенциал Азербайджана будет представлен на встрече ОТГ в Казахстане

    Son xəbərlər

    19:17

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidir

    Digər ölkələr
    19:15

    Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"

    Fərdi
    19:00

    Tramp beynəlxalq siyasətdə şəxsi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər
    18:59
    Foto

    İlham Əliyev Vaşinqtonda bir sıra dövlətlərin liderləri və rəsmi şəxslərlə ayaqüstü görüşüb

    Xarici siyasət
    18:55

    İrakli Kobaxidze: Kulevi terminalı sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmur

    Region
    18:49

    Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib

    Xarici siyasət
    18:48

    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıb

    Komanda
    18:44

    Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti