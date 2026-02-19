Azərbaycanın investisiya potensialı Qazaxıstanda TDT-nin görüşündə təqdim olunacaq
19 fevral, 2026
18:39
Azərbaycanın iqtisadiyyat nazirinin müavini Rövnəq Abdullayev fevralın 20-də Qazaxıstanın Türküstan şəhərində keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin 14-cü görüşündə, həmçinin TDT-nin iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun 15-ci iclasında iştirak edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, tədbirdə ötən ilin oktyabrında Qəbələdə keçirilimiş TDT-nin XII Zirvə Toplantısından irəli gələn məsələlər, TDT çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və iqtisadi inteqrasiyanın gücləndirilməsi kimi məsələlər müzakirə ediləcək.
Xatırladaq ki, TDT-nin iqtisadiyyat və ticarət nazirlərinin 13-cü görüşü və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupunun 15-ci iclası bundan əvvəl Bişkekdə (Qırğızıstan) keçirilib.