В Баку стартовала международная конференция "Неоколониализм и глобальное неравенство"

В Баку стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство".

Как сообщает Report, в мероприятии впервые принимают участие антропологи и психотерапевты, работающие непосредственно на местах с коренным населением колониальных территорий, а также руководители движений за независимость, действующих на этих территориях, и исследователи, специализирующиеся в сфере неоколониализма.

Ожидается, что на сегодняшней конференции участники обсудят вопросы по изучению травматического и социального опыта народов, подвергшихся колонизации в различных социальных и культурных контекстах, структурных проблем, возникающих в результате незаконной деятельности колониальных держав.

Тема доступа к информации для документирования, анализа и вынесения этого опыта на международный уровень также будет на повестке мероприятия.

Вопросы интеграции цифровых и научных платформ с соответствующими виртуальными системами международных организаций, обеспечения доступности для международных исследовательских групп, изучающих колониализм, экспертов и судебных материалов будут также рассмотрены сегодня.

Отметим, что мероприятие проходит при организации Бакинской инициативной группы (БИГ).