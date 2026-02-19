Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 09:32
    В Баку стартовала международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство".

    Как сообщает Report, в мероприятии впервые принимают участие антропологи и психотерапевты, работающие непосредственно на местах с коренным населением колониальных территорий, а также руководители движений за независимость, действующих на этих территориях, и исследователи, специализирующиеся в сфере неоколониализма.

    Ожидается, что на сегодняшней конференции участники обсудят вопросы по изучению травматического и социального опыта народов, подвергшихся колонизации в различных социальных и культурных контекстах, структурных проблем, возникающих в результате незаконной деятельности колониальных держав.

    Тема доступа к информации для документирования, анализа и вынесения этого опыта на международный уровень также будет на повестке мероприятия.

    Вопросы интеграции цифровых и научных платформ с соответствующими виртуальными системами международных организаций, обеспечения доступности для международных исследовательских групп, изучающих колониализм, экспертов и судебных материалов будут также рассмотрены сегодня.

    Отметим, что мероприятие проходит при организации Бакинской инициативной группы (БИГ).

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb
    Int'l conference 'Neocolonialism and Global Inequality' opens in Baku
    В Баку стартовала международная конференция "Неоколониализм и глобальное неравенство"

