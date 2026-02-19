İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 09:34
    Bakıda Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb

    Bakıda "Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik" mövzusunda beynəlxalq konfrans başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirə ilk dəfə olaraq müstəmləkə ərazilərində yerli əhali ilə bilavasitə ərazidə işləyən antropoloqlar və psixoterapevtlər, həmçinin bu ərazilərdə fəaliyyət göstərən müstəqillik hərəkatlarının rəhbərləri və neokolonializm sahəsində ixtisaslaşmış tədqiqatçılar qatılırlar.

    Bugünkü konfransda iştirakçıların müxtəlif sosial və mədəni kontekstlərdə müstəmləkəçiliyə məruz qalmış xalqların travmatik və sosial təcrübəsinin öyrənilməsi ilə bağlı məsələləri, müstəmləkəçi dövlətlərin qanunsuz fəaliyyəti nəticəsində yaranan struktur problemləri müzakirə edəcəkləri gözlənilir.

    Bu təcrübənin sənədləşdirilməsi, təhlili və beynəlxalq səviyyəyə çıxarılması üçün informasiyaya çıxış mövzusu da tədbirinin gündəmində olacaq.

    Rəqəmsal və elmi platformaların beynəlxalq təşkilatların müvafiq virtual sistemləri ilə inteqrasiyası, kolonializmi tədqiq edən beynəlxalq tədqiqat qrupları, ekspertlər və məhkəmə materialları üçün əlçatanlığın təmin edilməsi məsələləri də bu gün nəzərdən keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, tədbir Bakı Təşəbbüs Qrupunun (BTQ) təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Neokolonializm Bakı Təşəbbüs Qrupu qlobal bərabərsizlik müstəmləkəçilik
    Foto
    В Баку стартовала международная конференция "Неоколониализм и глобальное неравенство"
    Foto
    Int'l conference 'Neocolonialism and Global Inequality' opens in Baku

    Son xəbərlər

    10:08

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    10:05
    Foto

    Azərbaycan beynəlxalq qastronomiya xəritəsində mövqeyini gücləndirir

    Turizm
    10:05

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi ÇL-də ən çox top qazanan üçüncü futbolçudur

    Futbol
    10:02

    Japarov Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinə sədr təyin edib

    Region
    09:56

    Slovakiya səfirliyi Azərbaycan xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:52

    Sumqayıtda iki internat tipli gimnaziyada nöqsanlar aşkarlanıb

    Elm və təhsil
    09:52

    Şüvəlan qəsəbəsində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:44
    Foto

    Ramil Həsən ATƏT-in Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:40

    Nəriman Axundzadənin komandası yeni mövsüm üçün məşqçilər heyətini açıqlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti