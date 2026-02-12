İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 23:35
    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaum ölkəsinin ABŞ-nin Kubaya tətbiq etdiyi neft blokadası şəraitində Vaşinqton və Havana arasındakı dialoqda vasitəçi qismində çıxış etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə EFE məlumat yayıb.

    "Biz artıq təkliflər irəli sürmüşük, indi hər şey iki ölkədən (ABŞ və Kuba – red.) asılıdır. Meksika Kubanın suverenliyi çərçivəsində dialoq naminə hər şeyi edəcək. Bu mövqe Meksikanın xarici siyasətinin ənənəvi prinsiplərinə uyğundur",- o deyib

    "Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ çox vacibdir, bu yalnız bizim prinsiplərimizə aid deyil. Kuba ilə sülh dialoqu üçün şərait yaratmaq lazımdır, çünki heç bir başqa ölkə belə sanksiyalara məruz qalmır", - Meksika Prezidenti qeyd edib.

    Daha əvvəl Şeynbaum Kubaya humanitar dəstəyi genişləndirəcəyini vəd edib.

    ABŞ-Kuba sankiya Klaudiya Şeynbaum dialoq
    Мексика готова стать посредником между США и Кубой

    Son xəbərlər

    23:35

    Meksika ABŞ və Kuba arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    23:17

    Zelenski: Rusiya energetika obyektlərinə kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    23:06

    Britaniyanın Dövlət Mülki Xidmətinin rəhbəri istefa verib

    Digər ölkələr
    23:00

    Con Hili: Müttəfiqlər Ukraynaya 35 milyard dollarlıq hərbi yardım göstərməyə razılaşıblar

    Digər ölkələr
    22:49

    Niderland klubu Rahim Sterlinqi transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    22:39

    Rütte: ABŞ Ukraynaya azı 12-15 milyard dollarlıq silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    22:33

    Rusiya beş ukraynalı uşağı ölkələrinə qaytaracaq

    Region
    22:25

    Netanyahu: Tramp İranla bağlı fikrimi eşitmək istəyirdi

    Digər ölkələr
    22:20

    Ayxan Abbasov: "Əsas məqsədimiz C Liqasına qayıtmaqdır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti