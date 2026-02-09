Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

    • 09 февраля, 2026
    • 21:30
    Мексика продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, несмотря на позицию США, которые объявили о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу.

    Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум.

    По ее словам, такое отношение США несправедливым, поскольку в итоге все отражается на населении Кубы.

    "Поддержки будет больше. Никого нельзя оставлять в такой ситуации, в которой сейчас живет народ Кубы из-за несправедливых санкций США в отношении любой страны, направляющей Кубе нефть, - сказала она. - Конечно, мы намерены помогать народу Кубы, как мы всегда помогаем нуждающимся народам. Сейчас мы направляем в основном продовольствие, и мы намерены увеличивать поставки того, в чем они (кубинцы - ред.) нуждаются".

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу. После этого СМИ сообщали о серьезном дефиците топлива в островном государстве.

