Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Мексика продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, несмотря на позицию США, которые объявили о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум.

По ее словам, такое отношение США несправедливым, поскольку в итоге все отражается на населении Кубы.

"Поддержки будет больше. Никого нельзя оставлять в такой ситуации, в которой сейчас живет народ Кубы из-за несправедливых санкций США в отношении любой страны, направляющей Кубе нефть, - сказала она. - Конечно, мы намерены помогать народу Кубы, как мы всегда помогаем нуждающимся народам. Сейчас мы направляем в основном продовольствие, и мы намерены увеличивать поставки того, в чем они (кубинцы - ред.) нуждаются".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика прекратила поставлять нефть на Кубу. После этого СМИ сообщали о серьезном дефиците топлива в островном государстве.