Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развития

В Баку состоялись заседания первой и второй групп по реализации нового Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития между Азербайджаном и ООН.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

На заседании первой группы по направлению инклюзивного социально-экономического роста и человеческого развития заместитель министра Самед Баширли отметил, что Азербайджан придает большое значение партнерству с ООН для достижения целей устойчивого, инклюзивного и инновационного развития. По его словам, страна более 30 лет последовательно реализует Цели устойчивого развития (ЦУР).

Среди приоритетов названы цифровизация, зеленая энергетика и инновации. Создание современной инфраструктуры на освобожденных территориях на основе концепций умного города, умного села и зоны зеленой энергетики обозначено как пример выполнения обязательств. Инициатива 18-й ЦУР по борьбе с минами также отмечена как вклад в повестку устойчивого развития.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич подчеркнул приверженность страны ЦУР и подтвердил готовность Организации продолжать поддержку реализуемых инициатив.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Ханде Харманджи отметила значимость инвестиций в здравоохранение и человеческий капитал и выразила поддержку мерам по укреплению системы здравоохранения и расширению инклюзивных услуг.

В ходе заседания представлен Рамочный документ о сотрудничестве ООН и Азербайджана на 2026–2030 годы и обсуждены совместные планы на 2026 год.

На заседании второй группы по климатической устойчивости, зеленому развитию и справедливому переходу выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, Игорь Гарафулич и представитель ФАО Насар Хаят. Участники заседания обсудили вопросы охраны окружающей среды и энергетического перехода.

Группы по результатам в рамках сотрудничества на 2026–2030 годы ежегодно проводят встречи с заинтересованными сторонами, подводят итоги и при необходимости корректируют планы и рамочный документ.