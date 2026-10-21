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    Рубио обсудил с индийским миллиардером Амбани сотрудничество в энергетике

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 23:29
    Рубио обсудил с индийским миллиардером Амбани сотрудничество в энергетике

    Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Индию обсудил с председателем совета директоров Reliance Industries Мукешем Амбани перспективы энергетического сотрудничества и ситуацию на мировом энергетическом рынке.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, встреча состоялась во время посещения Рубио нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries в Джамнагаре.

    Американского госсекретаря ознакомили с работой предприятия, производящего дизельное топливо, бензин, керосин и нефтехимическую продукцию.

    "В ходе визита обсуждались ситуация на мировом энергетическом рынке и возможности коммерческого партнерства индийских и американских компаний в традиционной и новой энергетике", - говорится в пресс-релизе Reliance Industries.

    Особое внимание стороны уделили вопросам надежного и доступного энергоснабжения, устойчивости цепочек поставок и привлечения инвестиций на фоне растущего спроса на энергию.

    Кроме того, Рубио и Амбани обсудили взаимосвязь энергетической и цифровой инфраструктуры.

    Марко Рубио Мукешем Амбани Энергетическое сотрудничество Индия Соединенные Штаты Америки (США)
    Rubio hindistanlı milyarder Ambani ilə energetika əməkdaşlığını müzakirə edib
    Rubio, Ambanis discuss energy and data centers
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