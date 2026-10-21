Рубио обсудил с индийским миллиардером Амбани сотрудничество в энергетике
- 21 октября, 2026
- 23:29
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Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Индию обсудил с председателем совета директоров Reliance Industries Мукешем Амбани перспективы энергетического сотрудничества и ситуацию на мировом энергетическом рынке.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, встреча состоялась во время посещения Рубио нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries в Джамнагаре.
Американского госсекретаря ознакомили с работой предприятия, производящего дизельное топливо, бензин, керосин и нефтехимическую продукцию.
"В ходе визита обсуждались ситуация на мировом энергетическом рынке и возможности коммерческого партнерства индийских и американских компаний в традиционной и новой энергетике", - говорится в пресс-релизе Reliance Industries.
Особое внимание стороны уделили вопросам надежного и доступного энергоснабжения, устойчивости цепочек поставок и привлечения инвестиций на фоне растущего спроса на энергию.
Кроме того, Рубио и Амбани обсудили взаимосвязь энергетической и цифровой инфраструктуры.