Рубио обсудил с индийским миллиардером Амбани сотрудничество в энергетике

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Индию обсудил с председателем совета директоров Reliance Industries Мукешем Амбани перспективы энергетического сотрудничества и ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, встреча состоялась во время посещения Рубио нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries в Джамнагаре.

Американского госсекретаря ознакомили с работой предприятия, производящего дизельное топливо, бензин, керосин и нефтехимическую продукцию.

"В ходе визита обсуждались ситуация на мировом энергетическом рынке и возможности коммерческого партнерства индийских и американских компаний в традиционной и новой энергетике", - говорится в пресс-релизе Reliance Industries.

Особое внимание стороны уделили вопросам надежного и доступного энергоснабжения, устойчивости цепочек поставок и привлечения инвестиций на фоне растущего спроса на энергию.

Кроме того, Рубио и Амбани обсудили взаимосвязь энергетической и цифровой инфраструктуры.