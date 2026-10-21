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    Азербайджан и Венгрия обсудили развитие сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2026
    • 23:15
    Азербайджан и Венгрия обсудили развитие сотрудничества в правовой сфере

    Азербайджан и Венгрия обсудили перспективы развития сотрудничества в законодательной и правовой сферах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Венгрии в социальной сети X.

    "Посол Эсмира Джафарова провела в посольстве встречу с судьей Конституционного суда Венгрии Акошем Козмой", - отмечается в публикации.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сохранения и развития сложившегося эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в законодательной и правовой сферах.

    Правовая сфера Азербайджан Венгрия
    Azərbaycanla Macarıstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
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