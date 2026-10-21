Азербайджан и Венгрия обсудили развитие сотрудничества в правовой сфере

Азербайджан и Венгрия обсудили перспективы развития сотрудничества в законодательной и правовой сферах.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Венгрии в социальной сети X.

"Посол Эсмира Джафарова провела в посольстве встречу с судьей Конституционного суда Венгрии Акошем Козмой", - отмечается в публикации.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сохранения и развития сложившегося эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в законодательной и правовой сферах.