Azərbaycanla Macarıstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub
- 21 oktyabr, 2026
- 23:09
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Azərbaycan ilə Macarıstan arasında qanunvericilik və hüquq sahələrində mövcud səmərəli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
"Səfir Esmira Cəfərova Macarıstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Akoş Kozma ilə səfirlikdə nəzakət görüşü keçirib", - paylaşımda bildirilib.
Qeyd olunub ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə Macarıstan arasında qanunvericilik və hüquq sahələrində mövcud səmərəli əməkdaşlığın qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
🇦🇿 Səfir Esmira Cəfərova Macarıstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Akoş Kozma ilə səfirlikdə nəzakət görüşü keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Macarıstan arasında qanunvericilik və hüquq sahələrində mövcud səmərəli əməkdaşlığın qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 🇬🇧 Ambassador Esmira Jafarova welcomed Dr. Ákos Kozma, Justice of the Constitutional Court of Hungary, on a courtesy visit to the Embassy. During the meeting, discussions focused on preserving and advancing the fruitful cooperation between Azerbaijan and Hungary in the fields of law and jurisprudence for the benefit of both countries.— AzEmbHungary (@AzEmbHungary) October 21, 2026