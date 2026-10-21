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    Azərbaycanla Macarıstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 23:09
    Azərbaycanla Macarıstan arasında hüquq sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

    Azərbaycan ilə Macarıstan arasında qanunvericilik və hüquq sahələrində mövcud səmərəli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Səfir Esmira Cəfərova Macarıstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Akoş Kozma ilə səfirlikdə nəzakət görüşü keçirib", - paylaşımda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə Macarıstan arasında qanunvericilik və hüquq sahələrində mövcud səmərəli əməkdaşlığın qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Esmira Cəfərova Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi
    Азербайджан и Венгрия обсудили развитие сотрудничества в правовой сфере
    MiniBoss
    MiniBoss

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