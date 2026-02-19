BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb
- 19 fevral, 2026
- 17:29
Azərbaycan və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair yeni Çərçivə Sənədinin birinci və ikinci nəticə qruplarının iclasları keçirilib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, inklüziv sosial-iqtisadi artım və insan inkişafı üzrə I Nəticə Qrupunun iclasında nazir müavini Səməd Bəşirli vurğulayıb ki, Azərbaycan dayanıqlı, inklüziv və innovativ inkişaf hədəflərinə nail olunması baxımından BMT ilə işbirliyinə mühüm önəm verir. Ölkəmiz 30 ildən çoxdur ki, təşkilatla əməkdaşlıq çərçivəsində Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) həyata keçirilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar atır.
O, qeyd edib ki, Azərbaycanda DİM-lərə uyğun olaraq rəqəmsallaşma, yaşıl enerji, innovasiya prioritet sahələrdəndir. Xüsusilə, azad edilmiş ərazilərdə ağıllı şəhər, ağıllı kənd və yaşıl enerji zonası konsepsiyaları əsasında müasir infrastrukturun qurulması dayanıqlı inkişaf öhdəliyimizi yerinə yetirməyə dair bariz nümunədir. Prezidentin irəli sürdüyü Minalarla Mübarizə üzrə 18-ci DİM təşəbbüsü isə davamlı inkişaf gündəliyinə mühüm töhfədir.
BMT-nin Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisi İqor Qarafulik Azərbaycanın DİM-ə verdiyi önəm və bu sahədə atdığı konkret addımları yüksək qiymətləndirib, qeyd edib ki, təmsil etdiyi qurum ölkənin bu istiqamətlərdə həyata keçirdiyi təşəbbüsləri dəstəkləməyə davam edəcək.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Hande Harmancı bildirib ki, Azərbaycanın səhiyyə və insan kapitalına yönəltdiyi investisiyalar dayanıqlı inkişaf baxımından önəm daşıyır. O, ölkədə sağlamlıq sisteminin gücləndirilməsi və icmalara inklüziv xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə görülən işlərə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyini ifadə edib.
İclas çərçivəsində təşkil edilən sessiyalarda BMT-Azərbaycan arasında Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq dair Çərçivə Sənədinin (2026–2030) təqdimatı keçirilib, həmçinin 2026-cı il üçün birgə iş planları müzakirə olunub.
İqlimə dayanıqlılıq, yaşıl inkişaf və ədalətli keçid üzrə II Nəticə Qrupunun iclasında ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Umayra Tağıyeva, eləcə də İ.Qarafulik, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) nümayəndəsi Nasar Hayat açılış nitqi ilə çıxış ediblər. İclas çərçivəsində təşkil edilən sessiyalarda ətraf mühitin qorunması və enerji keçidinə dair müzakirələr aparılıb.
2026-2030-cu illər üzrə BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlıq çərçivəsində hər Nəticə Qrupu ildə bir dəfə maraqlı tərəflərlə görüşür, ötən ilin yekunlarını müzakirə edir, həmçinin lazım gəldiyi təqdirdə, növbəti ilin planlarına və çərçivəyə dəyişikliklər təklif edir.