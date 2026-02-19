Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 18:00
    Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по Дружбе

    Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с Венгрией, Словакией, Хорватией, а также с Украиной в связи с прекращением поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба".

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявила журналистам официальный представитель ЕС Анна-Кайса Итконен.

    По ее словам, Еврокомиссии необходимо оценить информацию, в том числе и по поводу планов Венгрии и Словакии по прекращению поставок дизтоплива, электроэнергии и газа в Украину.

    "Ситуация очень быстро развивается. В принципе, любые ограничения на экспорт возможны только при очень строгих условиях. Мы поддерживаем тесный контакт со всеми соответствующими национальными органами. Приоритетной задачей ЕК является обеспечение безопасности поставок в наши государства-члены", - сказала Итконен.

    По ее словам, пока в комиссии не видят каких-либо краткосрочных рисков для безопасности поставок, учитывая, что и Венгрия, и Словакия имеют в резерве запасы нефти на 90 дней.

    С украинскими властями, отметила она, обсуждается ход ремонта нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате атаки со стороны России.

    "Очень важно, чтобы это не было неправильно истолковано как то, что мы оказываем какое-либо давление на Украину в связи с ремонтом трубопровода. Мы хотим получить полное понимание и ясность о сроках ремонта и о ситуации, в которой мы находимся в данный момент", - отметила Итконен. Она также подчеркнула практически "нечеловеческие" усилия Украины за годы войны поддерживать в рабочем состоянии "Дружбу", несмотря на неоднократные разрушения в результате российских ударов.

    На следующей неделе 25 февраля в Брюсселе пройдет чрезвычайная встреча специальной координационной группы по нефти, чтобы обсудить последствия перебоев в поставках и возможные альтернативы. "Это обычная координационная группа, которая возглавляется ЕК, вероятно встреча будет на техническом уровне", - разъяснила она.

    Глава пресс-службы ЕК Паула Пиньо добавила, что в комиссии "обеспокоены безопасностью поставок в саму Украину, которая находится в чрезвычайно сложной ситуации в суровую зиму".

    Евросоюз российско-украинская война трубопровод Венгрия Словакия Анна-Кайса Итконен
    İtkonen: Brüsseldə "Drujba" ilə neft tədarükü məsələsi müzakirə olunacaq
    Itkonen: Brussels will discuss oil supplies via Druzhba pipeline
    Лента новостей