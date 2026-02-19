İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İtkonen: Brüsseldə "Drujba" ilə neft tədarükü məsələsi müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 18:20
    İtkonen: Brüsseldə Drujba ilə neft tədarükü məsələsi müzakirə olunacaq

    Avropa Komissiyası "Drujba" kəməri vasitəsilə Rusiya neftinin tədarükünün dayandırılması ilə bağlı vəziyyəti diqqətlə izləyir və Macarıstan, Slovakiya, Xorvatiya, eləcə də Ukrayna ilə daim əlaqə saxlayır.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Brüsseldə jurnalistlərə Avropa İttifaqının (Aİ) rəsmi nümayəndəsi Anna-Kaysa İtkonen bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa Komissiyası (AK) vəziyyəti, o cümlədən Macarıstan və Slovakiyanın Ukraynaya dizel yanacağı, elektrik enerjisi və qaz tədarükünü dayandırmaq planları ilə bağlı məlumatları qiymətləndirməlidir.

    "Vəziyyət çox sürətlə dəyişir. Prinsip etibarilə, ixracla bağlı hər hansı məhdudiyyətlər yalnız çox sərt şərtlər daxilində mümkündür. Biz bütün müvafiq milli qurumlarla sıx əlaqə saxlayırıq. Avropa Komissiyasının prioritet vəzifəsi üzv dövlətlərimizdə tədarük təhlükəsizliyini təmin etməkdir", – İtkonen deyib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda AK qısamüddətli perspektivdə tədarük təhlükəsizliyi üçün hər hansı risk görmür, çünki həm Macarıstanın, həm də Slovakiyanın 90 günlük neft ehtiyatı mövcuddur.

    O qeyd edib ki, Ukrayna hakimiyyəti ilə Rusiyanın hücumu nəticəsində zədələnən "Drujba" neft kəmərinin təmiri də müzakirə olunur.

    "Neft kəmərinin təmiri ilə bağlı Ukraynaya hər hansı bir təzyiq göstərdiyimiz kimi yanlış anlaşılma olmamalıdır. Biz təmirlə bağlı vaxt cədvəlini və hazırkı vəziyyəti tam başa düşmək istəyirik", – İtkonen bildirib.

    O, Ukraynanın illərdir davam edən müharibə şəraitində, Rusiyanın zərbələrinə baxmayaraq, "Drujba"nı işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün göstərdiyi səyləri də vurğulayıb.

    Anna-Kaysa İtkonen Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"
    Itkonen: Brussels will discuss oil supplies via Druzhba pipeline

    Son xəbərlər

    19:17

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidir

    Digər ölkələr
    19:15

    Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"

    Fərdi
    19:00

    Tramp beynəlxalq siyasətdə şəxsi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər
    18:59
    Foto

    İlham Əliyev Vaşinqtonda bir sıra dövlətlərin liderləri və rəsmi şəxslərlə ayaqüstü görüşüb

    Xarici siyasət
    18:55

    İrakli Kobaxidze: Kulevi terminalı sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmur

    Region
    18:49

    Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib

    Xarici siyasət
    18:48

    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıb

    Komanda
    18:44

    Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti