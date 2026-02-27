İsrail Qəzzada radikal qrupun zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb
- 27 fevral, 2026
- 07:25
İsrailin Müdafiə Ordusu Qəzza zolağının şimalında hərbçilər üçün təhlükə yaradan bir qrup silahlı radikalı aşkarladığını və zərbə endirildiyini açıqlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, İsrailin Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Qəzza zolağının şimalında fəaliyyət göstərən qoşunlar "sarı xətt" ərazisində əsgərlərə yaxınlaşan və təhlükə yaradan bir neçə terrorçunu aşkarlayıblar. Terrorçuları müəyyən etdikdən sonra İsrail Hərbi Hava Qüvvələri təhlükəni aradan qaldırmaq üçün onlardan bir neçəsinə zərbə endirib və məhv edib", - açıqlamada deyilir.
Mətbuat xidməti qeyd edib ki, İsrailin hərbi bölmələri Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmasına uyğun olaraq yerləşdirilib və hər hansı təhlükəni dərhal aradan qaldırmaq üçün fəaliyyətini davam etdirəcək.