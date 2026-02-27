Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 27 fevral, 2026
- 14:00
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov fevralın 27-də Bakıda vətəndaş qəbulu keçirib.
Bu barədə "Report"a Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul zamanı vətəndaşlar "Hər məsciddə kitabxana" layihəsi çərçivəsində məscidin kitabxana ilə təmin edilməsi, İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.
Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
14:09
Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılırİKT
14:09
Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıbRegion
14:08
Foto
BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayırBiznes
14:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcəkMaliyyə
14:00
Foto
Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:00
Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdımHadisə
13:59
Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcəkİKT
13:58
"Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcəkFərdi
13:58