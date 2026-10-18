Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyir
Futbol
- 18 oktyabr, 2026
- 15:17
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Almaniya millisinin futbolçusu Florian Virts İspaniyanın "Barselona" klubuna keçmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Elnacional" nəşri məlumat yayıb.
23 yaşlı yarımmüdafiəçi İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"dan ayrılmaq niyyətindədir.
O, "Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flikə də Kataloniya komandasında oynamaq istədiyini deyib. Virts Almaniya yığmasında məhz bu mütəxəssisin rəhbərliyi altında debüt edib.
Xatırladaq ki, Florian Virts 2025-ci ildə 130 milyon avro qarşılığında "Bayer 04"dən "Liverpul"a keçib. Yarımmüdafiəçi cari mövsüm bütün turnirlərdə doqquz oyuna çıxıb və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
16:29
Foto
Kamandan oxatma üzrə Superkubok yarışı keçirilibFərdi
16:21
Britaniya səfiri: Azərbaycanla tərəfdaşlığın qarşıdakı illərdə daha da möhkəmlənməsini arzulayıramXarici siyasət
16:19
Belçika Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
16:09
Foto
Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatını 5 medalla başa vurublarFərdi
15:56
"Fars": Hörmüz boğazına görə ABŞ banklarının səhmləri ucuzlaşıbRegion
15:45
Ərdoğan: Qardaşım İlham Əliyevə kədər və sevincdə hər zaman bir olduğumuzu çatdırıramXarici siyasət
15:37
Foto
"Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublarHərbi
15:31
Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
15:20
Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənibDigər ölkələr