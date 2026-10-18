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    Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyir

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2026
    • 15:17
    Florian Virts Barselonaya keçmək istəyir

    Almaniya millisinin futbolçusu Florian Virts İspaniyanın "Barselona" klubuna keçmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Elnacional" nəşri məlumat yayıb.

    23 yaşlı yarımmüdafiəçi İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"dan ayrılmaq niyyətindədir.

    O, "Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flikə də Kataloniya komandasında oynamaq istədiyini deyib. Virts Almaniya yığmasında məhz bu mütəxəssisin rəhbərliyi altında debüt edib.

    Xatırladaq ki, Florian Virts 2025-ci ildə 130 milyon avro qarşılığında "Bayer 04"dən "Liverpul"a keçib. Yarımmüdafiəçi cari mövsüm bütün turnirlərdə doqquz oyuna çıxıb və üç məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Futbol üzrə Almaniya millisi Barselona FK
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