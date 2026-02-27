Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım
- 27 fevral, 2026
- 14:00
Din xadiminin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlaşmaqda təqsirləndirilən Nərminə Şabanova, Elvin Əhmədov və Naib İsmiyevin barəsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində (DTX) başlanılmış cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Vüqar Seyidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən Naib İsmiyev sualları cavablandırıb.
O, bildirib ki, Nərminə Şabanovanı "Tik-Tok" sosial şəbəkəsindən tanıyıb: "Avtomobillərin icarəsi biznesi ilə məşğul olurdum. Nərminə ilə "Tik-Tok"da tanış olmuşam".
Vəkilin suallarını cavablandıran N.İsmiyev bildirib ki, 2024-cü ilin oktyabrında Nərminə Şabanova ilə görüşüb: Nərminəyə verilməli olan 50 min manat məbləğində pulu almaq üçün onun mənə göstərdiyi yerə getdim. Nərminə mənə orada kameraların olduğunu deməmişdi. Axşam maşınla gedə-gedə video çəkmişəm. Ona motosiklet və silah şəklini atmışam".
Növbəti proses aprelin 2-nə təyin olunub.
Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər DTX-nin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar.
İttihama görə, Nərminə Şabanova xarici ölkə vətəndaşları ilə cinayət əlaqəsinə girərək, xarici dini icmanın sədrinin şəkil və videolarını həmin şəxslərə göndərmək qarşılığında müəyyən məbləğdə pul almağa razılaşıb. Daha sonra onlar sədrin həyatına son qoymaq məqsədilə N.Şabanova vasitəsilə Naib İsmiyevi işə daxil edərək sui-qəsd təşkil etməyi planlaşdırıblar.
Təqsirləndirilən şəxslər sui-qəsdin təşkil olunacağı və daha sonra qaçacaqları yeri aydınlaşdıraraq video görüntüyə alıblar. Elvin Əhmədov da partlayıcı qurğunu təşkilatçıların qabaqcadan müəyyən etdiyi yerdən götürərək, Masazır qəsəbəsində yaşadığı ünvana aparıb.
Bunun qarşılığında müəyyən məbləğdə pul alıb. Bundan sonra həmin qurğunu yaşayış olmayan yerdə gizlədib. Planlaşdırılan əməllərin törədilməsinin qarşısı DTX tərəfindən alınıb.
Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər DTX-nin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar. Nərminə Şabanova və Naib İsmiyev AR Cinayət Məcəlləsinin 28 (cinayətə hazırlıq), 277-ci (dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə) maddələri ilə, Elvin Əhmədov isə 228.2.1-ci (qanunsuz olaraq silah gəzdirmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə) maddəsi ilə ittiham olunurlar.