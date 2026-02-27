İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Sayit Yusuf: Türk dövlətləri qədim türk mədəniyyətini ortaq dillə yaymalıdır

    Elm və təhsil
    • 27 fevral, 2026
    • 13:57
    Sayit Yusuf: Türk dövlətləri qədim türk mədəniyyətini ortaq dillə yaymalıdır

    Türk dövlətləri qədim türk mədəniyyətini ortaq dillə yaymalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini Sayit Yusuf "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, 1926-cı ildə Birinci Türkoloji Qurultayda da əsas məqsədlərdən biri ortaq Türk əlifbası olub.

    Sayit Yusuf vurğulayıb ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı, universitetlər və qurumlar öz müstəqil yanaşmaları çərçivəsində nələr etməli olduqlarını müəyyənləşdirməlidirlər:

    "Bəşər sivilizasiyasının ortaya qoyduğu ən mühüm mədəniyyət formalarından biri dildir. Mədəniyyətimizin daha geniş şəkildə daşınması, birlik və həmrəyliyimizin daha da gücləndirilməsi baxımından nələr etməli olduğumuzla bağlı özünütənqid aparmaq məcburiyyətindəyik".

    türk dövlətləri Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi TÜRKSOY

    Son xəbərlər

    14:13

    Növbəti köç karvanı Cəbrayılın Horovlu kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:09

    Azərbaycanda "Fondlar Fondu"nun yaradılması planlaşdırılır

    İKT
    14:09

    Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu sabiq məmurların Epşteynlə əlaqələrinin yoxlanılmasına başlayıb

    Region
    14:08
    Foto

    BDU və "Azera Holdinq" əməkdaşlığa başlayır

    Biznes
    14:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal Valyuta Platforması tətbiq edəcək

    Maliyyə
    14:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:00

    Dini icma sədrinə sui-qəsd hazırlığı ilə bağlı məhkəmədə: Deyilən yerə gedib motosiklet və silah şəkili atdım

    Hadisə
    13:59

    Azərbaycanda bütün dövlət xidmətləri "Mygov" və "Mygov Biznes" ilə göstəriləcək

    İKT
    13:58

    "Böyük Dəbilqə": Balabəy Ağayev və Əhməd Yusifov finalda üz-üzə gələcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti