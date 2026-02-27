Sayit Yusuf: Türk dövlətləri qədim türk mədəniyyətini ortaq dillə yaymalıdır
- 27 fevral, 2026
- 13:57
Türk dövlətləri qədim türk mədəniyyətini ortaq dillə yaymalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini Sayit Yusuf "Birinci Türkoloji Qurultayın qurucuları və dərsləri: tarix və müasirlik" mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, 1926-cı ildə Birinci Türkoloji Qurultayda da əsas məqsədlərdən biri ortaq Türk əlifbası olub.
Sayit Yusuf vurğulayıb ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı, universitetlər və qurumlar öz müstəqil yanaşmaları çərçivəsində nələr etməli olduqlarını müəyyənləşdirməlidirlər:
"Bəşər sivilizasiyasının ortaya qoyduğu ən mühüm mədəniyyət formalarından biri dildir. Mədəniyyətimizin daha geniş şəkildə daşınması, birlik və həmrəyliyimizin daha da gücləndirilməsi baxımından nələr etməli olduğumuzla bağlı özünütənqid aparmaq məcburiyyətindəyik".