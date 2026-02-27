Израиль сообщил о ликвидации группы радикалов на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что засекла группу вооруженных радикалов, представлявших угрозу для военнослужащих на севере сектора Газа, и нанесла по ним удар.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска, действовавшие в северной части сектора Газа, выявили нескольких террористов в районе "желтой линии", которые приблизились к военнослужащим, представляя для них непосредственную угрозу. После выявления террористов ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили нескольких из них, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

Израильские подразделения "развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня" в секторе Газа и "продолжат действовать по устранению любой непосредственной угрозы", отметили в пресс-службе.