    Израиль сообщил о ликвидации группы радикалов на севере сектора Газа

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 00:56
    Израиль сообщил о ликвидации группы радикалов на севере сектора Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что засекла группу вооруженных радикалов, представлявших угрозу для военнослужащих на севере сектора Газа, и нанесла по ним удар.

    Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

    "Войска, действовавшие в северной части сектора Газа, выявили нескольких террористов в районе "желтой линии", которые приблизились к военнослужащим, представляя для них непосредственную угрозу. После выявления террористов ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили нескольких из них, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

    Израильские подразделения "развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня" в секторе Газа и "продолжат действовать по устранению любой непосредственной угрозы", отметили в пресс-службе.

