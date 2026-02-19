При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человек
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 18:08
В результате взрыва грузовика в Сантьяго погибли три человека, еще 10 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на агентство UNO, газовоз не справился с управлением и врезался в опору освещения в северной части чилийской столицы, в результате чего произошел взрыв, а за ним последовал пожар.
Отмечается, что помимо грузового автомобиля, перевозившего сжиженный газ, еще семь машин, двигавшихся по шоссе, были охвачены пламенем. Сохраняется риск нового взрыва.
Пострадавших доставили в больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
"Пять человек с тяжелыми ранениями, пять человек с менее серьезными травмами и на данный момент трое погибших", - заявил губернатор Сантьяго Клаудио Оррего, не исключив рост числа погибших.
