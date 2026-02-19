Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 18:08
    При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человек

    В результате взрыва грузовика в Сантьяго погибли три человека, еще 10 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на агентство UNO, газовоз не справился с управлением и врезался в опору освещения в северной части чилийской столицы, в результате чего произошел взрыв, а за ним последовал пожар.

    Отмечается, что помимо грузового автомобиля, перевозившего сжиженный газ, еще семь машин, двигавшихся по шоссе, были охвачены пламенем. Сохраняется риск нового взрыва.

    Пострадавших доставили в больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    "Пять человек с тяжелыми ранениями, пять человек с менее серьезными травмами и на данный момент трое погибших", - заявил губернатор Сантьяго Клаудио Оррего, не исключив рост числа погибших.

    Чили взрыв погибшие газ
    Лента новостей