При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человек

В результате взрыва грузовика в Сантьяго погибли три человека, еще 10 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на агентство UNO, газовоз не справился с управлением и врезался в опору освещения в северной части чилийской столицы, в результате чего произошел взрыв, а за ним последовал пожар.

Отмечается, что помимо грузового автомобиля, перевозившего сжиженный газ, еще семь машин, двигавшихся по шоссе, были охвачены пламенем. Сохраняется риск нового взрыва.

Пострадавших доставили в больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

"Пять человек с тяжелыми ранениями, пять человек с менее серьезными травмами и на данный момент трое погибших", - заявил губернатор Сантьяго Клаудио Оррего, не исключив рост числа погибших.