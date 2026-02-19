Гендиректор Агентства кино: Недовольство проигравших в конкурсе вполне естественно

Недовольство лиц, не победивших в конкурсах, - это вполне естественное явление.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджанской Республики Рашад Азизов.

По его словам, в целом проведение конкурса - это очень сложный и комплексный процесс:

"Здесь важно производство качественного фильма, а также привлечение большего числа различных компаний, в том числе стимулирование их деятельности. Проводимые конкурсы охватывают различные направления, жанры и категории. Этот механизм полностью обеспечивает прозрачность в направлении поддержки киноиндустрии. Недовольство лиц, не победивших в конкурсах, - это вполне естественное явление. Творческий человек может быть недоволен, может выражать недовольство", - отметил он.

Гендиректор также подчеркнул, что основная цель агентства - поддержка регулярного проведения конкурсов: "Именно этот путь вновь создает условия для вовлечения каждого в процесс. Поэтому поддержка производства фильмов, отобранных конкурсным путем, растет из года в год".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.