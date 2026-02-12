Европа готова согласиться на "углубленное сотрудничество" - ОБЗОР

Небольшие группы государств-членов ЕС могут начать действовать самостоятельно, если не будет согласия всех 27 стран союза, применив механизм "углубленного сотрудничества".

Как сообщает европейское бюро Report, идея, которая уже давно циркулирует среди государств-членов и находит отклик во многих европейских столицах, была поддержана президентами Совета Евросоюза Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции неформального саммита в четверг, 12 февраля.

Этот инструмент прописан в Договорах ЕС и позволит выйти из политического тупика, если не удастся договориться о принятии так называемого 28-го режима. Новая унифицированная система даст возможность создавать компании и работать по всей Европе на основе одного правового панъевропейского законодательства.

"Мы постараемся избежать "расширенного сотрудничества" и обеспечить, чтобы все 27 государств-членов согласились с общим (28) режимом, это наша первая цель", - заявил Кошта.

Но если договориться не удастся, есть другие решения, предписанные в Лиссабонском договоре, в том числе, расширенное сотрудничество, добавил он.

Фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что для реализации данного механизма требуется объединение только 9 государств-членов. В то же время это решение остается открытым для всех остальных национальных государств, которые могут примкнуть к ним позже. ЕС часто вынуждена действовать медленно, если не все государства-члены согласны, такое решение позволит обойти это, считает она.

Следует отметить, что в первой половине дня саммита Марио Драги, бывший премьер-министр Италии, автор доклада о конкурентоспособности, призвал лидеров ЕС изучить возможность создания "Европы двух скоростей", чтобы можно было развивать быстрее приоритетные области для преодоления отставания от глобальной экономики. С более высокой скоростью смогут двигаться как раз страны, которые сгруппируются в рамках углубленного сотрудничества, считает он.