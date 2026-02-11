У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Фиджи.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 467 км к юго-востоку от столицы островной республики - города Сува, где проживают порядка 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 511 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.