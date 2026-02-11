Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Фиджи.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 467 км к юго-востоку от столицы островной республики - города Сува, где проживают порядка 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 511 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

