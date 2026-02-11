Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 11 fevral, 2026
- 02:58
Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri ada respublikasının paytaxtı, təxminən 77 000 insanın yaşadığı Suvadan 467 km cənub-şərqdə, ocağı 511 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
