Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ olub

    • 11 fevral, 2026
    • 02:58
    Fici sahillərində 6,2 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər verib.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri ada respublikasının paytaxtı, təxminən 77 000 insanın yaşadığı Suvadan 467 km cənub-şərqdə, ocağı 511 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.

    У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

