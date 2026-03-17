Bağdad Tehranla İraq gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsini müzakirə edir
Energetika
- 17 mart, 2026
- 15:40
İraq bir sıra gəmilərinin Hörmüz boğazından keçidinin təmin edilməsi mümkünlüyü ilə bağlı İranla danışıqlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TradeWinds" portalı İraqın neft naziri Hayyan Əbdül Qani əs-Səvada istinadən məlumat yayıb.
"Biz İraqın bəzi neft tankerlərinin keçməsinə icazə verilməsi ilə bağlı İranla danışıqlar aparırıq", - nazir bildirib.
Son xəbərlər
