Багдад обсуждает с Тегераном возможность прохода иракских судов через Ормузский пролив

Ирак инициировал переговорный процесс с Ираном относительно возможности обеспечения прохода ряда своих судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает портал TradeWinds, со ссылкой на иракские министра нефти Ирака Хайяна Абдула Гани аль-Савада.

"Мы ведем переговоры с Ираном о разрешении прохода некоторых иракских нефтяных танкеров", - сообщил министр.