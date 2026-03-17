Zelenski Böyük Britaniyada səfərdədir
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 15:43
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniyada səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə prezidentin mətbuat katibi Sergey Nikiforov jurnalistlərə bildirib.
Qeyd olunub ki, səfər zamanı Zelenski Bukinqem sarayında Kral III Çarlzla görüşəcək, daha sonra Dauninq-stritdə Baş nazir Kir Starmerlə ikitərəfli görüş keçiriləcək. Sonra onların birlikdə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə görüşü baş tutacaq.
Bundan əlavə, Zelenski Böyük Britaniya parlamentinin üzvləri qarşısında çıxış edəcək.
15:54
Ayxan Abbasov: "Nəriman Axundzadənin ABŞ-də qalması məsləhətdir"Futbol
15:46
İRİA "EPAM Azərbaycan" ilə birgə yeni "Karyera Mükəmməlliyi" proqramına start verirİKT
15:46
Foto
Elit Məşq Layihəsinin yeni rəhbəri Mirbağır İsayev məşqçilərlə ilk görüşünü keçiribFutbol
15:45
Bakıda 202 nömrəli marşrutun avtobusları yenilənirİnfrastruktur
15:43
Zelenski Böyük Britaniyada səfərdədirDigər ölkələr
15:40
Bağdad Tehranla İraq gəmilərinin Hörmüz boğazından keçməsini müzakirə edirEnergetika
15:39
Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
15:38
Köç karvanları Ağdərəyə çatıb, mənzillərin açarları təqdim olunub – YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:34