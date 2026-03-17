Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Отмечается, что в ходе визита Зеленский встретится с королем Карлом III в Букингемском дворце, далее в Даунинг-стрит состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Киром Стармером. Затем они вместе проведут встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.

Кроме того, Зеленский выступит перед членами парламента Великобритании.