Зеленский находится с визитом в Великобритании
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 15:36
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Отмечается, что в ходе визита Зеленский встретится с королем Карлом III в Букингемском дворце, далее в Даунинг-стрит состоится двусторонняя встреча с премьер-министром Киром Стармером. Затем они вместе проведут встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.
Кроме того, Зеленский выступит перед членами парламента Великобритании.
