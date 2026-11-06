Euronews: Бакинский форум по межкультурному диалогу помог взглянуть на мир за пределами конфликтов

VII Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку позволил людям взглянуть на мир за пределами конфликтов.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже Euronews, посвященном форуму, который прошел в Баку с 27 по 29 октября.

В репортаже отмечается, что создание подобных мостов культуры и диалога позволяет собирать лидеров и представителей со всего мира, чтобы лучше понимать существующие разногласия и находить точки соприкосновения.

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров отметил, что отличительной чертой азербайджанского народа всегда было стремление ломать стереотипы.

"Географическое положение Азербайджана, который, как мы всегда говорим, находится на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга, обусловило влияние на него различных культур, традиций, а также религий и верований. Что касается профессионального искусства и культуры, Азербайджан был первопроходцем во многих направлениях культурной истории, особенно в контексте восточной культуры", - отметил он.

Основатель и генеральный директор организации Lead-Integrity Азза Карам заявила, что искусство является языком сердца и души.

"Сегодня мы причиняем много вреда и создаем очень мало искусства. Нам необходимо гораздо больше использовать язык искусства", - сказала она.

В репортаже также подчеркивается, что вопросы понимания светскости и обмена религиозными практиками стали частью повестки форума.

Член Кворума Двенадцати Апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней Гэри Стивенсон подчеркнул, что все религии и культуры должны защищать общие для человечества ценности - мир и человеческое достоинство.

По его мнению, осознание того, что все люди являются братьями и сестрами, способствует расширению взаимопонимания. Он также отметил, что диалог между людьми - единственный путь к предотвращению конфликтов, снижению напряженности и противодействию языку ненависти.

Председатель молодежного направления Сети африканских женщин-лидеров (AWLN) в Кот-д'Ивуаре Анаис Дагру, в свою очередь, отметила, что подобные форумы позволяют знакомиться с людьми из разных стран, с различным жизненным опытом и культурными традициями.

Как отмечается в репортаже Euronews, форум стал открытой площадкой не только для обсуждения глобальных проблем, но и для установления личных контактов между представителями разных стран и культур.