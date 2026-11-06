Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Азербайджана

Более 400 представителей гражданского общества, участвующих в Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана, заявили о полной поддержке политики президента Ильхама Алиева и готовности содействовать реализации стратегических целей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении участников форума к президенту Ильхаму Алиеву.

Обращение направлено в преддверии шестой годовщины Дня Победы – 8 ноября.

В документе отмечается, что решительное руководство, политическая воля и стратегия президента позволили осуществить мечту о Победе, которую азербайджанский народ хранил на протяжении десятилетий.

По мнению участников форума, Победа в 44-дневной Отечественной войне стала не только военным успехом, но и торжеством национальной воли, государственности, единства народа и власти и исторической справедливости.

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