Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 19:59
    Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Азербайджана

    Более 400 представителей гражданского общества, участвующих в Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана, заявили о полной поддержке политики президента Ильхама Алиева и готовности содействовать реализации стратегических целей страны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении участников форума к президенту Ильхаму Алиеву.

    Обращение направлено в преддверии шестой годовщины Дня Победы – 8 ноября.

    В документе отмечается, что решительное руководство, политическая воля и стратегия президента позволили осуществить мечту о Победе, которую азербайджанский народ хранил на протяжении десятилетий.

    По мнению участников форума, Победа в 44-дневной Отечественной войне стала не только военным успехом, но и торжеством национальной воли, государственности, единства народа и власти и исторической справедливости.

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    Ильхам Алиев 8 Ноября - День Победы
    Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumunun iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb
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