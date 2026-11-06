Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Посол Азербайджана рассказал в Тбилиси об историческом значении Победы

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 19:56
    Посол Азербайджана рассказал в Тбилиси об историческом значении Победы

    Победа Азербайджана в Отечественной войне стала победой всего тюркского мира.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в Тбилиси на премьере спектакля "Координата 44", посвященного 8 ноября – Дню Победы.

    По его словам, 8 ноября 2020 года была вписана одна из самых славных страниц в многовековую историю азербайджанского народа.

    Гулиев отметил, что благодаря руководству президента Ильхама Алиева, героизму Азербайджанской армии и несокрушимому единству народа была восстановлена историческая справедливость, обеспечен суверенитет страны.

    Посол подчеркнул, что политические, идеологические и духовные основы будущей Победы были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 1993 году. Предпринятые тогда шаги по укреплению государственности и национального единства, а также созданию регулярной армии сформировали фундамент для последующих достижений.

    Возвращение бывших вынужденных переселенцев - одно из главных достижений послевоенного периода, подчеркнул Гулиев.

    Дипломат также с благодарностью отметил дружбу и солидарность, проявленные Грузией в период Отечественной войны.

    Фаиг Гулиев 8 Ноября - День Победы Азербайджано-грузинские отношения
    Faiq Quliyev: Azərbaycanın zəfəri bütün Türk dünyasının qələbəsidir
    44 filmi
    44 filmi

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