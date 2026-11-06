Посол Азербайджана рассказал в Тбилиси об историческом значении Победы

Победа Азербайджана в Отечественной войне стала победой всего тюркского мира.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в Тбилиси на премьере спектакля "Координата 44", посвященного 8 ноября – Дню Победы.

По его словам, 8 ноября 2020 года была вписана одна из самых славных страниц в многовековую историю азербайджанского народа.

Гулиев отметил, что благодаря руководству президента Ильхама Алиева, героизму Азербайджанской армии и несокрушимому единству народа была восстановлена историческая справедливость, обеспечен суверенитет страны.

Посол подчеркнул, что политические, идеологические и духовные основы будущей Победы были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 1993 году. Предпринятые тогда шаги по укреплению государственности и национального единства, а также созданию регулярной армии сформировали фундамент для последующих достижений.

Возвращение бывших вынужденных переселенцев - одно из главных достижений послевоенного периода, подчеркнул Гулиев.

Дипломат также с благодарностью отметил дружбу и солидарность, проявленные Грузией в период Отечественной войны.