Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Армения и Грузия обсудили делимитацию государственной границы

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 19:52
    Армения и Грузия обсудили делимитацию государственной границы

    В Ереване состоялась встреча комиссий Армении и Грузии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении.

    Согласно информации, встреча прошла под сопредседательством заместителя министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваана Костаняна и заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии.

    "Стороны приветствовали возобновление работы комиссий и подчеркнули важность процесса делимитации государственной границы для дальнейшего укрепления добрососедских отношений между Арменией и Грузией. Стороны выразили взаимную заинтересованность в завершении процесса посредством непрерывного диалога и в конструктивном духе",- говорится в сообщении.

    Армения Грузия Делимитация границы Ваан Костанян Лаша Дарсалия
    Ermənistan və Gürcüstan dövlət sərhədinin delimitasiyasını müzakirə ediblər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:07
    Фото
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли - Обновлено-2
    Внутренняя политика
    20:02
    Черногория закрыла еще две главы переговоров о вступлении в ЕС
    Другие страны
    20:02
    Турецкий посол призвал беречь единство Азербайджана и Турции
    Внешняя политика
    19:59
    Участники Форума сотрудничества НПО направили обращение президенту Азербайджана
    Внутренняя политика
    19:56
    Посол Азербайджана рассказал в Тбилиси об историческом значении Победы
    В регионе
    19:52
    Армения и Грузия обсудили делимитацию государственной границы
    В регионе
    19:49
    Видео
    Euronews: Бакинский форум по межкультурному диалогу помог взглянуть на мир за пределами конфликтов
    Внешняя политика
    19:37
    Фото
    Азербайджан и Болгария провели шестой раунд межмидовских политконсультаций
    Внешняя политика
    19:31
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан
    Внутренняя политика
    Лента новостей