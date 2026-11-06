Армения и Грузия обсудили делимитацию государственной границы

В Ереване состоялась встреча комиссий Армении и Грузии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении.

Согласно информации, встреча прошла под сопредседательством заместителя министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваана Костаняна и заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии.

"Стороны приветствовали возобновление работы комиссий и подчеркнули важность процесса делимитации государственной границы для дальнейшего укрепления добрососедских отношений между Арменией и Грузией. Стороны выразили взаимную заинтересованность в завершении процесса посредством непрерывного диалога и в конструктивном духе",- говорится в сообщении.