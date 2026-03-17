Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 17 mart, 2026
- 15:39
Cəlilabad rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Cəlilabad şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
Rayon sakinləri Səbran Əliyev ilə Kamran Quliyevin idarə etdiyi "Kia Rio" və "Changan" markalı avtomobillər toqquşub. Daha sonra "Changan" uşaq bağçasının dəmir məhəccərlərinə çırpılıb.
Qəza nəticəsində hər iki sürücü bədən xəsarətləri alaraq rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. "Changan"da olan sərnişin, Cəlilabad rayon sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Xəyal Bəşirov aldığı ağır xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
