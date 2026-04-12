    • 12 aprel, 2026
    • 07:49
    Vens İranla danışıqların nəticəsiz başa çatmasından sonra Pakistanı tərk edib

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens İran nümayəndə heyəti ilə nəticəsiz başa çatan danışıqlardan sonra Pakistandan ayrılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə vitse-prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Flight Radar" servisinin məlumatına əsasən, "İki nömrəli bort" Pakistanın hava məkanını Tacikistan üzərindən tərk edib.

    Bundan əvvəl Vens bəyan etmişdi ki, Vaşinqton və Tehran İslamabadda keçirilən danışıqların yekununda razılığa gələ bilməyib.

    "İranlılarla bir sıra məzmunlu müzakirələr apardıq. Bu, yaxşı xəbərdir. Pis xəbər ondan ibarətdir ki, biz razılığa nail ola bilmədik... Bizə onların nüvə silahı yaratmağa çalışmayacaqlarına və onlara tez bir zamanda nüvə silahı yaratmağa imkan verəcək vasitələri əldə etmək cəhdlərindən çəkinəcəklərinə dair qəti zəmanət lazımdır. Sual ondan ibarətdir: biz onların təkcə indi və ya iki ildən sonra deyil, uzunmüddətli perspektivdə nüvə silahı hazırlamamağa hazır olduqlarını görürükmü? Biz bunu görmədik və hələ də görməyə ümid edirik", - o bildirib.

    Вэнс после переговоров с иранской делегацией покинул Пакистан без сделки
    JD Vance and US delegation leave Pakistan after failing to reach deal with Iran

