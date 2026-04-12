Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Вэнс после переговоров с иранской делегацией покинул Пакистан без сделки

    Вэнс после переговоров с иранской делегацией покинул Пакистан без сделки

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана после переговоров с делегацией Ирана, которые завершились безрезультатно.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул американского вице-президента.

    Согласно данным сервиса Flight Radar, "Борт номер два" покинул воздушное пространство Пакистана через Таджикистан.

    Ранее Вэнс заявил, что Вашингтону и Тегерану не удалось достичь договоренности по итогам переговоров в Исламабаде.

    "Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это - хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей... Мы очень четко обозначили, где проходят наши красные линии, на что мы готовы пойти им навстречу, а на что - нет, и мы сделали это максимально ясно, насколько это было возможно. И они выбрали не принимать наши условия", - сказал он.

    Vens İranla danışıqların nəticəsiz başa çatmasından sonra Pakistanı tərk edib
    JD Vance and US delegation leave Pakistan after failing to reach deal with Iran

