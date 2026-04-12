Premyer Liqa: "Qəbələ" "İmişli"ni, "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı qəbul edir
Futbol
- 12 aprel, 2026
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XXVII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki matç keçiriləcək.
"İmişli" "Qəbələ"nin qonağı olacaq. Qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda, saat 15:30-da start götürəcək. Meydan sahibləri 19 xalla 11-ci, qonaqlar 23 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci oyununda "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Görüş Tovuz şəhər stadionunda, saat 18:00-da başlayacaq. Tovuz klubu 49 xalla üçüncü, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 32 xalla yeddinci sıradadır.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki matçlarında "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i (4:1), "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1) məğlub edib. "Şamaxı" - "Qarabağ" (0:0) və "Sabah" - "Zirə" (2:2) qarşılaşmalarında qalib müəyyənləşməyib.
Son xəbərlər
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18