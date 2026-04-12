Mehriban Əliyeva Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın xristian icmasını təbrik edib
Daxili siyasət
- 12 aprel, 2026
- 08:01
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesablarında Pasxa bayramı ilə əlaqədar paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycanın xristian icmasını bayram münasibətilə təbrik edib.
Paylaşımı təqdim edirik:
✔I cordially congratulate the Christian community of Azerbaijan on the occasion of the Easter, and wish strong health and happiness to our compatriots!— Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) April 12, 2026
✔Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Пасхой, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья! pic.twitter.com/ElRq6Ta4fE
