Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю Пасхи

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанскую христианскую общину по случаю Пасхи.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена в официальных аккаунтах первого вице-президента в социальных сетях.

"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Пасхой, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!", - говорится в публикации.