В Джалилабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом
- 17 марта, 2026
- 16:04
В Джалилабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает муганского бюро Report, автомобили марок Kia Rio и Changan, которыми управляли Сабран Алиев и Камран Гулиев, столкнулись, затем Changan врезался в металлическое ограждение детского сада.
В результате инцидента оба водителя получили телесные повреждения и были доставлены в районную больницу. Пассажир автомобиля Changan, житель Джалилабадского района, Хаял Баширов (1991 г.р.), скончался в больнице от полученных травм.
По факту проводится расследование.
