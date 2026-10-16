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    Кандидат на пост генсека ООН призвала к масштабным реформам организации

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 05:46
    Кандидат на пост генсека ООН призвала к масштабным реформам организации

    Организация Объединенных Наций (ООН) как никогда нуждается в реформах, чтобы соответствовать современным реалиям.

    Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель Гайаны при ООН, кандидат на пост генерального секретаря организации Каролин Родригес-Биркетт, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

    "Внимание в ООН совершенно справедливо приковано к реформам. На мой взгляд, призыв к преобразованиям еще никогда не звучал столь настойчиво", - подчеркнула она.

    Родригес-Биркетт предложила задуматься о том, насколько структуры, созданные в 1945 году, соответствуют реалиям 2026 года.

    По ее словам, реформирования требует не только Совет Безопасности ООН, но и многочисленные агентства, фонды и программы организации, которых насчитывается более 35.

    "Отвечают ли они сегодняшним требованиям? Можем ли мы сократить или полностью устранить дублирование функций, чтобы эффективнее работать непосредственно на местах?" - отметила дипломат.

    Она уточнила, что реформа Совета Безопасности находится в компетенции государств-членов, тогда как генеральный секретарь может непосредственно заниматься преобразованием секретариата ООН.

    Родригес-Биркетт подчеркнула необходимость повышения эффективности секретариата и укрепления его взаимодействия с государствами-членами.

    "До 100-летия основания ООН остается 19 лет, и сейчас самое время реформировать и преобразовать организацию", - заключила она.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Каролин Родригес-Биркетт
    BMT-nin Baş katibliyinə namizəd təşkilatda genişmiqyaslı islahatların aparılmasına çağırış edib
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