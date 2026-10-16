Кандидат на пост генсека ООН призвала к масштабным реформам организации
- 16 октября, 2026
- 05:46
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Организация Объединенных Наций (ООН) как никогда нуждается в реформах, чтобы соответствовать современным реалиям.
Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель Гайаны при ООН, кандидат на пост генерального секретаря организации Каролин Родригес-Биркетт, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.
"Внимание в ООН совершенно справедливо приковано к реформам. На мой взгляд, призыв к преобразованиям еще никогда не звучал столь настойчиво", - подчеркнула она.
Родригес-Биркетт предложила задуматься о том, насколько структуры, созданные в 1945 году, соответствуют реалиям 2026 года.
По ее словам, реформирования требует не только Совет Безопасности ООН, но и многочисленные агентства, фонды и программы организации, которых насчитывается более 35.
"Отвечают ли они сегодняшним требованиям? Можем ли мы сократить или полностью устранить дублирование функций, чтобы эффективнее работать непосредственно на местах?" - отметила дипломат.
Она уточнила, что реформа Совета Безопасности находится в компетенции государств-членов, тогда как генеральный секретарь может непосредственно заниматься преобразованием секретариата ООН.
Родригес-Биркетт подчеркнула необходимость повышения эффективности секретариата и укрепления его взаимодействия с государствами-членами.
"До 100-летия основания ООН остается 19 лет, и сейчас самое время реформировать и преобразовать организацию", - заключила она.