Кандидат на пост генсека ООН призвала к масштабным реформам организации

Организация Объединенных Наций (ООН) как никогда нуждается в реформах, чтобы соответствовать современным реалиям.

Как передает Report, об этом заявила постоянный представитель Гайаны при ООН, кандидат на пост генерального секретаря организации Каролин Родригес-Биркетт, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

"Внимание в ООН совершенно справедливо приковано к реформам. На мой взгляд, призыв к преобразованиям еще никогда не звучал столь настойчиво", - подчеркнула она.

Родригес-Биркетт предложила задуматься о том, насколько структуры, созданные в 1945 году, соответствуют реалиям 2026 года.

По ее словам, реформирования требует не только Совет Безопасности ООН, но и многочисленные агентства, фонды и программы организации, которых насчитывается более 35.

"Отвечают ли они сегодняшним требованиям? Можем ли мы сократить или полностью устранить дублирование функций, чтобы эффективнее работать непосредственно на местах?" - отметила дипломат.

Она уточнила, что реформа Совета Безопасности находится в компетенции государств-членов, тогда как генеральный секретарь может непосредственно заниматься преобразованием секретариата ООН.

Родригес-Биркетт подчеркнула необходимость повышения эффективности секретариата и укрепления его взаимодействия с государствами-членами.

"До 100-летия основания ООН остается 19 лет, и сейчас самое время реформировать и преобразовать организацию", - заключила она.