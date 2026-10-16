Лидер Иракского туркоманского фронта впервые стал министром
- 16 октября, 2026
- 05:18
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В парламенте Ирака состоялось голосование по кандидатурам на вакантные министерские должности.
Как сообщает Report, впервые на пост министра избран председатель Иракского туркоманского фронта (ИТФ) - политического объединения иракских туркоманов.
Так, лидер ИТФ Мехмет Саман Ага занял должность государственного министра (высокопоставленное должностное лицо, которое обычно выполняет особые поручения в составе правительства, не возглавляя отдельное министерство или ведомство - ред.).
Мехмет Саман Ага также является губернатором Киркука. Он вошел в историю как первый за столетие этнический туркоман, занявший этот пост.
Ожидается, что новый государственный министр подаст в отставку с должности губернатора. При этом его преемник также будет избран из числа туркоманов.