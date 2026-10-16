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    Лидер Иракского туркоманского фронта впервые стал министром

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 05:18
    Лидер Иракского туркоманского фронта впервые стал министром

    В парламенте Ирака состоялось голосование по кандидатурам на вакантные министерские должности.

    Как сообщает Report, впервые на пост министра избран председатель Иракского туркоманского фронта (ИТФ) - политического объединения иракских туркоманов.

    Так, лидер ИТФ Мехмет Саман Ага занял должность государственного министра (высокопоставленное должностное лицо, которое обычно выполняет особые поручения в составе правительства, не возглавляя отдельное министерство или ведомство - ред.).

    Мехмет Саман Ага также является губернатором Киркука. Он вошел в историю как первый за столетие этнический туркоман, занявший этот пост.

    Ожидается, что новый государственный министр подаст в отставку с должности губернатора. При этом его преемник также будет избран из числа туркоманов.

    Ирак
    İraqda ilk dəfə Türkman Cəbhəsinin lideri nazir olub
    44 - Tezliklə
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