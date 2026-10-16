Лидер Иракского туркоманского фронта впервые стал министром

В парламенте Ирака состоялось голосование по кандидатурам на вакантные министерские должности.

Как сообщает Report, впервые на пост министра избран председатель Иракского туркоманского фронта (ИТФ) - политического объединения иракских туркоманов.

Так, лидер ИТФ Мехмет Саман Ага занял должность государственного министра (высокопоставленное должностное лицо, которое обычно выполняет особые поручения в составе правительства, не возглавляя отдельное министерство или ведомство - ред.).

Мехмет Саман Ага также является губернатором Киркука. Он вошел в историю как первый за столетие этнический туркоман, занявший этот пост.

Ожидается, что новый государственный министр подаст в отставку с должности губернатора. При этом его преемник также будет избран из числа туркоманов.