В ООН рассказали о значении сотрудничества Юг — Юг для Азербайджана

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству Юг - Юг как инструменту укрепления солидарности, взаимной выгоды и устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджана, с которым выступила третий секретарь Постоянного представительства страны при ООН Гамар Сафарова на заседании Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном сотрудничеству Юг - Юг.

В заявлении отмечается, что сотрудничество Юг - Юг является важным механизмом обмена знаниями, опытом, технологиями и практическими решениями общих задач в области развития.

"Азербайджан придает большое значение сотрудничеству Юг - Юг как инструменту укрепления солидарности, взаимной выгоды и устойчивого развития. Агентство международной помощи развитию Азербайджана (AIDA), созданное при Министерстве иностранных дел в 2011 году, играет важную роль в содействии развитию, обмене знаниями и наращивании потенциала. За последние полтора десятилетия более 140 стран получили помощь от Азербайджана. Эти усилия отражают подход Азербайджана к международному сотрудничеству в целях развития, основанный на солидарности, партнерстве и взаимной выгоде".

"Деятельность Азербайджана в различных регионах подчеркивает его роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером, способствующего диалогу и сотрудничеству в решении общих задач. Развитие региональных связей, транспортных коридоров и энергетического сотрудничества способствует укреплению экономических отношений, упрощению торговли, а также поддержке региональной интеграции и энергетической безопасности", - подчеркивается в заявлении.

В документе также отмечается, что наряду с экономическим сотрудничеством важную роль в укреплении взаимопонимания играют диалог и обмен опытом. Подчеркивается, что посредством Бакинского процесса Азербайджан содействует развитию межкультурного диалога и взаимопонимания между различными обществами.

В заключение Азербайджан вновь подтвердил приверженность совместной работе с государствами - членами ООН в целях укрепления сотрудничества Юг - Юг, ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития и содействия устойчивому развитию для всех.