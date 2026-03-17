Beş kəndə yola salınan növbəti köç karvanları Ağdərəyə çatıb
Daxili siyasət
- 17 mart, 2026
- 15:20
Ağdərənin Çıldıran, Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Həsənriz kəndlərinə yola salınan növbəti köç karvanları rayon mərkəzinə çatıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, ailələri Prezidentin Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları qarşılayıblar.
Bu mərhələdə Çıldırana 3 (13 nəfər), Aşağı Oratağa 21 (108 nəfər), Heyvalıya 7 (34 nəfər), Çapara 4 (17 nəfər), Həsənrizə isə 6 ailə (29 nəfər) köçürülüb.
15:32
Cəbrayılda keçmiş məcburi köçkünlərin müraciətləri dinlənilibDaxili siyasət
15:30
Şahbaz Şərif və Tokayev Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
15:21
İsrail ordusu Əli Laricaninin öldürülməsi əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb - YENİLƏNİBDigər
15:20
15:17
Azərbaycan bankının səhmdarları mükafat ödəməyi müzakirə edəcəklərMaliyyə
15:16
Mamıtkanov: Azərbaycanla Qırğızıstan arasında energetika sahəsində əlaqələr yeni səviyyəyə yüksəlirXarici siyasət
15:13
İranın Moskvadakı səfiri Müctəba Xameneinin Rusiyada müalicə aldığını təkzib edibRegion
15:12
Foto
"Nar"ın inklüziv layihəsi 500-dən çox şəxsi bir araya gətiribİKT
15:11