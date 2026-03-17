Переселившимся в Агдере семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар и Гасанриз Агдеринского района вручены ключи от квартир.

Как сообщает карабахское бюро Report, на церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На данном этапе в Чылдыран вернулись 3 семьи (13 человек), в Ашагы Оратаг - 21 семья (108 человек), в Хейвалы - 7 семей (34 человека), в Чапар - 4 семьи (17 человек), и в Гасанриз - 6 семей (29 человек).