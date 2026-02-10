Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 23:55
    Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

    "Хотел бы поделиться нашим стратегическим представлением об отношениях с Россией. Мы на всех площадках всем партнерам доносим следующую мысль: у нас не было, нет и не будет повестки по нанесению вреда РФ и ее интересам. Это исключается. Кто-либо не сможет втянуть нас в логику действия против РФ", - сказал Пашинян.

    Премьер отметил, что власти Армении заверяли российских партнеров в том, что страна не будет конфликтовать или спорить с РФ.

    "Такова наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но мы всегда будем действовать в интересах Армении", - пояснил он.

    Армения Россия двусторонние отношения Никол Пашинян
    Ты - Король

    Последние новости

    23:55

    Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

    В регионе
    23:40

    Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки

    Внешняя политика
    23:37

    Вэнс: Президент Трамп восхищается Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    23:36

    ЕП утвердил проект о сокращении выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году

    Другие страны
    23:32

    Ильхам Алиев: За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом Трампом

    Внешняя политика
    23:18
    Фото

    В Измире в ходе антитеррористической операции задержаны 12 человек

    В регионе
    23:05

    Пашинян выступил за подписание договора с Азербайджаном до парламентских выборов

    В регионе
    23:02
    Фото

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    23:01

    Трамп: США примут жесткие меры против Ирана, если не заключат сделку с ним

    Другие страны
    Лента новостей