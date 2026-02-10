Пашинян: Ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что ни одна сила не сможет втянуть Ереван в противостояние с Москвой.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

"Хотел бы поделиться нашим стратегическим представлением об отношениях с Россией. Мы на всех площадках всем партнерам доносим следующую мысль: у нас не было, нет и не будет повестки по нанесению вреда РФ и ее интересам. Это исключается. Кто-либо не сможет втянуть нас в логику действия против РФ", - сказал Пашинян.

Премьер отметил, что власти Армении заверяли российских партнеров в том, что страна не будет конфликтовать или спорить с РФ.

"Такова наша стратегия. Мы не будем действовать против России, но мы всегда будем действовать в интересах Армении", - пояснил он.